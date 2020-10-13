Кадыров: боевики планировали террористические атаки в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил цели нейтрализованной группы лиц. Речь идет об организации ряда террористических актов, сообщает ТАСС.

Террористы могли прибыть из-за рубежа. Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики планировали ряд вооруженных нападений на территории Чечни, передает ТАСС.

"С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Правоохранители обнаружили бандитов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Открывшие огонь по силовикам ликвидированы в Октябрьском районе Грозного.