11:18 13 Октября 2020Политика
Зеленский пообещал задать украинцам "важные вопросы"
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается задать гражданам "пять важных вопросов". Об этом сообщило издание РИА Новости.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября. Зеленский призвал население к участию в мероприятии и пообещал задать "пять важных вопросов", чтобы "узнать мнение людей".
"Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно?" — сказал президент в обращении к народу.
Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о народовластии. Референдум предусматривает возможность электронного голосования.