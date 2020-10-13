Депутаты позаботятся о психическом здоровье россиян

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич заявил о необходимости создать в РФ федеральную программу по охране психического здоровья, которую включат в национальный проект. По его словам, на развитие психиатрии выделяют мало денег.

«Отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убежден, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект. Потому что психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое», — объяснил Менделевич РИА Новости.

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с «Политикой Сегодня» высказался за создание рабочей группы, которая позволит наметить основные направления федеральной программы и ее стратегию.

«После этого эта программа будет обсуждаться вместе с Минздравом, правительством. Понятно, что эта программа должна иметь финансирование», — сказал депутат.

Объясняя необходимость разработки стратегии охраны психического здоровья, Говорин указал на пробелы в национальном проекте здравоохранения, подтвержденные статистикой.

«Учитывая целую совокупность разного рода обстоятельств, мы видим, что состояние психического здоровья населения нуждается в дополнительных мерах, особенно в условиях разного рода стрессов. Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что у до 30% людей обнаруживают пограничные нервные психические расстройства», — добавил депутат.

По словам народного избранника, приоритетным направлением программы станет охрана психического здоровья детей. Школам не хватает специалистов, которые могут работать с проявлениями агрессии, травлей, зависимостью от видеоигр, интернета и употреблением наркотиков.

«В этой программе мероприятия направлены на улучшение материально-технической базы, на подготовку кадров, на создание программ подготовки кадров, особенно в сфере детской психиатрии, потому что сегодня необходима серьезная интеграция специалистов, которые работают в охране здоровья детей. Этим занимаются и психологи, и неврологи, и логопеды, а детских психиатров не очень много», — сказал депутат.

Зампред комитета ГД по охране здоровья также объяснил, почему россиянам необходимо не бояться обращаться именно к психотерапевтам, а не к другим врачам.