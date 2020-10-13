Евросоюз отгораживается от Facebook и Google цифровыми барьерами

Брюссель готовит список из 20 IT-компаний, для которых Европейский союз (ЕС) введет новые антимонопольные правила. Деловая газета Financial Times сообщает, что большую часть перечня составляют американские компании, в том числе Facebook и Google. Остальные компании, попавшие в европейский «хит-лист», пока не названы.

В ЕС полагают, что сейчас интернет «разрушается». IT-гиганты не дают возможности развивать здоровую конкуренцию между участниками рынка, более мелкие игроки зависят от монополистов Google и Facebook. Даже рекламу собственных порталов предприниматели вынуждены размещать на страницах американских социальных сетей и сервисов.

«Интернет, каким мы его знаем, разрушается. Большие платформы агрессивны, они платят мало налогов и уничтожают конкуренцию. Это не тот интернет, которого бы мы хотели», — цитирует источника Financial Times.

Компании, которые попадут в список, обяжут делиться данными с конкурентами, а также предоставлять «прозрачную информацию» о сборе данных. Эксперты делового издания считают, что такой шаг заставит IT-гигантов изменить подход к ведению бизнеса. По данным источника газеты, в перечень включат крупные предприятия из Кремниевой долины.

Евросоюз не хочет ограничиваться штрафами, которые антимонопольные органы могут выписывать в адрес американских компаний. Крупные игроки воспринимают такие санкции, как «плату за ведение бизнеса».

В беседе с «Политикой Сегодня» политолог Иван Аркатов объяснил, что Европа начинает задумываться о своем «IT-суверенитете». ЕС не имеет власти даже над собственным интернет-пространством, в котором главенствуют монополии Вашингтона. К тому же, большинство этих компаний напрямую контролируются из Вашингтона, добавил эксперт.

«Европейский союз пытается начать контролировать свой сектор интернета и все технологии, которые развиваются на его территории. Пока так или иначе все сводится к тому, что маленькие компании должны сотрудничать с крупными мировыми монополистами, к примеру, Google и Facebook. В целом, контроля над интернетом у ЕС сейчас нет. В Европе пытаются выправить ситуацию, но пока это хорошая мина при плохой игре», — заявил Аркатов.

Антимонопольный список Евросоюза едва ли заставит американские компании считаться с позицией Брюсселя. Facebook и Google привыкли работать в соответствии с законодательством США, игнорируя интересы других стран, сообщил специалист.

Ярким примером являются судебные иски против западных социальных сетей со стороны России. Политика Facebook не соответствует требованиям закона «О персональных данных», который обязывает их операторов хранить личную информацию россиян на серверах внутри страны. 13 февраля 2020 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. Компании не выплатили штраф в предписанный законом срок.

Аналогичная ситуация может возникнуть и в Европе. Аркатов обратил внимание, что IT-компании «не горят желанием» исполнять требования других стран, тем более после поддержки из Белого дома. На фоне этого создание антимонопольного списка поставит под удар отношения между Брюсселем и Вашингтоном, пишет Financial Times. Политолог согласился с такой оценкой:

«Я согласен, что отношения между США и Европой ухудшатся. Тут нужно будет смотреть, что будет в итоге. Возможно, это очередной ход ЕС, который призван показать гражданам Европы независимость союза от США».

Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов уже высказывал мнение, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем по российскому газопроводу «Северный поток — 2» могут привести к полноценному расколу в НАТО. Аркатов согласился с коллегой, добавив, что ужесточение контроля над американскими IT-компаниями – это еще одна весточка грядущих преобразований внутри Альянса.

«Да, это очередные разногласия между Европой и США. Конфликты внутри Североатлантического альянса происходят все чаще, почти на постоянной основе. Начались они еще с противоречия блока НАТО с Турцией, потом были проблемы с размещением американских баз и так далее. Поэтому здесь нюансов очень много, и эта история со списком от ЕС далеко не первая. Она может отрицательно повлиять на взаимоотношения внутри НАТО», — заключил спикер.

Валдис Домбровскис, новый комиссар Евросоюза по торговле назвал готовящийся список еще одним признаком растущей напряженности между Вашингтоном и Брюсселем. Он пригрозил США новыми сборами на экспорт товаров в Европу, если они не отменят карательные пошлины на товары из ЕС на общую сумму около семи миллиардов долларов.