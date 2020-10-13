Народный президент Абхазии скончался в московской больнице

Сегодня днем, 13 октября, скончался известный абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба. Об этом сообщает агентство Sputnik.

В московской больнице скончался Тарас Миронович Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель и народный президент Абхазии. Как указывает Sputnik, Шамба скончался на 82-ом году своей жизни.

Умерший также являлся доктором юридических наук, проректором Российского государственного торгово-экономического университета и сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет. После себя он оставил 300 научных публикаций о государственности, правопорядке и национально-государственном устройстве.

У Шамбы также есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии". В 2018 году он был отмечен орденом "Ахьдз-Апша" за значительный вклад в развитие Абхазской государственности.