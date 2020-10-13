Названо лучшее время для покупки нового IPhone

Самая выгодная цена на новые модели iPhone складывается в феврале и марте. Об этом в пресс-службе сервиса «Яндекс.Маркет» рассказали «Политике Сегодня». При этом модели прошлых лет по уровню цен находятся на минимальном уровне осенью текущего года, говорится в исследовании.

Сервис проанализировал данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 8 октября 2020 года. Отмечается, что цены на только что презентованные модели снижаются сразу после официального старта продаж. В течение нескольких месяцев их стоимость «выравнивается» и с весны меняется уже незначительно.

«Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода. <..> По сравнению с прошлым годом, цены практически на все Apple iPhone сейчас находятся на минимальном уровне», — говорят эксперты.

Таким образом, аналитики «Яндекс.Маркета» рекомендуют задуматься о покупке старой модели iPhone именно сейчас, а новой — весной.

По данным сервиса, на Xiaomi приходится 28% пользовательских переходов в 2020 году, на Samsung — 22%, а Apple — 18%. В 2020 году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11.

Чаще всего пользователи «Яндекс. Маркета» переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб. Второй по популярности моделью стал iPhone Xr, третьей -— iPhone 11 Pro.

В сентябре 2018 года американская корпорация анонсировала две новые линейки смартфонов: бюджетный iPhone Xr и iPhone Xs/Xs Max. С начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018 году, показывали стабильное снижение стоимости.

Сильнее всего упала в стоимости линейка смартфонов Xs. Гаджеты подешевели за 2019 год более чем на 30%. Смартфоны Xs Max в 2019 году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка Xr за год потеряла в стоимости меньше всего — к началу 2020 года смартфоны стояли примерно на 20% ниже, чем в начале 2019 года.

В минувшем сентябре Apple анонсировала iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Через два месяца после старта продаж в сентябре 2019 года цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 Гб: на 15% уже к ноябрю.

«В целом линейка iPhone 11 на данный момент потеряла в цене меньше всего», — отмечается в публикации.

По словам экспертов «Яндекс.Маркета», эти модели наиболее популярны среди пользователей, поэтому и цена на них не меняется так сильно, как на смартфоны других линеек.