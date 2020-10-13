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10:52   13 Октября 2020
Общество

Российские медики выявили 13 868 новых случаев коронавируса за сутки

Российские медики выявили 13 868 новых случаев коронавируса за сутки

Российские медики выявили 13 868 новых случаев коронавируса за сутки в регионах РФ, сообщает оперативный штаб. Накануне было 13 592 случая.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. По сообщению оперштаба, 28,1% новых случаев вируса не имели клинических проявлений. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек. Темп прироста составляет 1,1%.

Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #статистика #коронавирус

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