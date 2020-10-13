Российские медики выявили 13 868 новых случаев коронавируса за сутки в регионах РФ, сообщает оперативный штаб. Накануне было 13 592 случая.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. По сообщению оперштаба, 28,1% новых случаев вируса не имели клинических проявлений. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек. Темп прироста составляет 1,1%.