10:52 13 Октября 2020Общество
Российские медики выявили 13 868 новых случаев коронавируса за сутки
Российские медики выявили 13 868 новых случаев коронавируса за сутки в регионах РФ, сообщает оперативный штаб. Накануне было 13 592 случая.
Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. По сообщению оперштаба, 28,1% новых случаев вируса не имели клинических проявлений. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек. Темп прироста составляет 1,1%.
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