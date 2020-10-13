Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов похвалил готовность президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский, который говорит о "возвращении" Крыма, уже потерпел фиаско, утверждает собеседник агентства. Сознание украинского лидера взорвано "бомбой бандеровской идеологии", но идея об уходе в отставку похвальна, подчеркнул Мурадов.

Президент Украины также строит иллюзии по поводу вступления Украины в НАТО. Позитивный момент состоит в том, что Зеленский готов уступить место тому, кто сможет урегулировать обстановку в стране, заключил Мурадов.

Ранее эксперт назвал Зеленского неспособным и слабым президентом, сообщал телеканал "360". Украинский лидер продолжает в своей политике все тупиковые линии предшественников.