Мурадов похвалил готовность Зеленского покинуть пост президента Украины
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов похвалил готовность президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост. Об этом пишет РИА Новости.
Зеленский, который говорит о "возвращении" Крыма, уже потерпел фиаско, утверждает собеседник агентства. Сознание украинского лидера взорвано "бомбой бандеровской идеологии", но идея об уходе в отставку похвальна, подчеркнул Мурадов.
Президент Украины также строит иллюзии по поводу вступления Украины в НАТО. Позитивный момент состоит в том, что Зеленский готов уступить место тому, кто сможет урегулировать обстановку в стране, заключил Мурадов.
Ранее эксперт назвал Зеленского неспособным и слабым президентом, сообщал телеканал "360". Украинский лидер продолжает в своей политике все тупиковые линии предшественников.