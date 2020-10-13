Попова рассказала о темпах распространения COVID-19 в России

Среднесуточный показатель новых случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации составляет около восьми заболевших на 100 000 человек. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, текущие темпы распространения вируса в семь раз меньше тех, что фиксируются на территории Израиля. Руководитель надзорного ведомства добавила, что объемы тестирования на предмет заболевания среди россиян не уменьшались даже в летний период.