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10:46   13 Октября 2020
Общество

Попова рассказала о темпах распространения COVID-19 в России

Попова рассказала о темпах распространения COVID-19 в России

Среднесуточный показатель новых случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации составляет около восьми заболевших на 100 000 человек. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, текущие темпы распространения вируса в семь раз меньше тех, что фиксируются на территории Израиля. Руководитель надзорного ведомства добавила, что объемы тестирования на предмет заболевания среди россиян не уменьшались даже в летний период.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #роспотребнадзор #статистика #попова #коронавирус

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