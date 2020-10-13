Китай отказался от участия в переговорах РФ и США по ядерному вооружению

Пекин не планирует принимать участие в переговорах по ядерному вооружению между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел КНР.

Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует прийти к соглашению с Россией по контролю над ядерными вооружениями к 3 ноября. В вашингтонской администрации считают "достигнутой" принципиальную договоренность с Москвой по этому вопросу.