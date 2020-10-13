Soha о ПТРК "Гермес": вражеские танки не успевают эвакуироваться

Россия представила на форуме "Армия-2020" наземный вариант противотанкового комплекса "Гермес". Его эффективность высока, танки противника не успеют скрыться, а ПРО бессильны, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на вьетнамских экспертов из Soha.

Российская разработка превосходит противотанковые ракетные комплексы из США и Израиля, заметили аналитики. Javelin кажутся устаревшими, а Spike получили для себя серьезного конкурента. Дальность поражения "Гермеса" составляет от 20 до 100 километров, при этом он может захватывать и поражать сразу несколько целей. Именно эффективность на больших расстояниях является основным преимуществом комплекса из России, считают эксперты.

"Вражеские танки не успевают вовремя эвакуироваться, а системы ПРО не способны вовремя среагировать на угрозу", — уверены вьетнамские обозреватели.

При этом ракеты обладают высокой скоростью полета и большой точностью поражения целей благодаря спутниковому наведению ГЛОНАСС. К тому же, новый ПТРК можно применять в авиационном варианте для штурмовиков Су-39 или ударных вертолетов Ка-52. Подобной разработкой наверняка заинтересуются покупатели из других государств, резюмируют аналитики.