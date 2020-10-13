ФРГ заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией

Германия заинтересована в сотрудничестве и хороших взаимоотношениях с Россией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Несмотря на инцидент с блогером Алексеем Навальным, Германия настроена на развитие сотрудничества с РФ, пишет РИА Новости.

Маас рассказал, что ФРГ будет в дальнейшем поддерживать отношения с РФ на основе взаимоуважения. Для Германии важна торговля и научное сотрудничество, подчеркнул немецкий министр иностранных дел. Между РФ и Германией есть взаимодействие на уровне гражданского общества и области экономики.

Политолог объяснил, почему для РФ не опасны новые санкции, сообщал телеканал "360". "Игры с санкциями" помогают отвлечь от настоящих проблем, которые имеются в странах ЕС.