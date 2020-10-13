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10:15   13 Октября 2020
Происшествия

Двоих раненых борским стрелком подключили к ИВЛ

Двоих раненых борским стрелком подключили к ИВЛ

Двоих пострадавших при обстреле борским стрелком подключили к аппаратам ИВЛ, пишет Интерфакс.

Нижегородские врачи прооперировали пострадавших в результате стрельбы в поселке Большеорловское, двое из них были подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает Интерфакс.

Подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких — женщины, одна из них доставлена в областную больницу имени Семашко, а другая проходит лечение в Борской ЦРБ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате действий борского стрелка.

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Автор: Василий Пименов
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