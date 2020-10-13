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10:08   13 Октября 2020
Происшествия

СК проверит законность ношения оружия нижегородским стрелком

СК проверит законность ношения оружия нижегородским стрелком

Следственный комитет проведет проверку законности выдачи разрешения на оружие предполагаемому убийце трёх человек в Нижегородской области, пишет РИА Новости.

Вечером 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области молодой человек устроил стрельбу на остановке общественного транспорта. Трое мужчин скончались на месте от ранений, еще трое пострадавших были доставлены в больницу. Утром 13 октября стрелок был найден. По предварительным данным, он покончил с собой.

В рамках уголовного дела следователи проверят информацию о проявлениях агрессии подозреваемым, дадут оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, а также оценят законность выдачи разрешения на ношение оружия.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ск #проверка #оружие #стрелок

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