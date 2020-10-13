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9:56   13 Октября 2020
Общество

Историк Соколов рассказал о романе Ещенко с бандитом-рецидивистом

Историк Соколов рассказал о романе Ещенко с бандитом-рецидивистом

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки Олег Соколов поделился новыми подробностями взаимоотношений с Анастасией Ещенко, пишет "КП".

Бывший доцент СПбГУ историк Олег Соколов рассказал, что у его невесты якобы был роман с бандитом-рецидивистом, о чем обвиняемый узнал в СИЗО из нескольких источников, сообщает "КП".

По словам Соколова, любовник Ещенко промышлял разбойными нападениями, а также специально знакомился с девушками, чтобы получить их имущество. Историк считает, что бандит хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию Ещенко оставалась с Соколовым.

"Я не исключаю, что он хотел завладеть моей квартирой", — заявил экс-доцент.

Соколов подчеркнул, что связь с бандитом сильно повлияла на его невесту. По мнению историка, его спутница стала враждебной и злой, чудовищно реагировала на его детей, "ругалась матом, выражалась, как бандит". Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет очередное заседание по делу о жестоком убийстве Анастасии Ещенко.

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Автор: Юлия Яковлева
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