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9:54   13 Октября 2020
Общество

Мать главы Ростовской области скончалась в госпитале для людей с COVID-19

Мать главы Ростовской области скончалась в госпитале для людей с COVID-19

В госпитале на базе Центральной городской больницы им. Семашко умерла Екатерина Голубева — мать главы Ростовской области Василия Голубева.

Пожилая женщина попала в больницу несколько дней назад. Официальной информации на эту тему не поступало. Предположительно, что Голубева скончалась в связи с "последствиями перенесенной коронавирусной инфекции".

Депутат Государственной думы РФ от донского региона Виктор Дерябкин в соцсетях принес соболезнования Василию Голубеву и его семье. Екатерина Максимовна – уроженка станицы Ермаковской. Женщина много лет работала машинистом подъема на шахте "Восточная" в поселке Шолоховском Белокалитвинского района.

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Автор: Борис Нестеров
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