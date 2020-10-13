Трамп хотел расцеловать участников предвыборного митинга

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, провел публичное мероприятие, где бросал в толпу медицинские маски и говорил о готовности всех расцеловать. Об этом сообщает НТВ.

Американский лидер выступил перед людьми на предвыборном митинге во Флориде. Его поведение смутило американцев: президент бросал медицинские маски в толпу, но сам маску так и не надел, уточняет НТВ.

Трамп поделился, что у него стойкий иммунитет к коронавирусу, поэтому он может лично приветствовать каждого американца. Глава государства так радовался приливу сил после выздоровления, что заявил о готовности расцеловать всех присутствующих. Президент не может отрезать себя от внешнего мира, поэтому предвыборная гонка продолжится, подчеркнул Трамп.

Трамп заключит ядерную сделку с Россией до выборов, сообщал телеканал "360".