Беглов поручил досрочно осветить центральный квартал Пушкина фонарями

Центральный квартал Пушкина осветили светодиодные фонари. Соответствующее поручение сделал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по просьбе местных жителей, сообщили в Смольном.

Жилой квартал, расположенный на улицах Магазейная, Школьная, Церковная раньше срока подключили к электрическим сетям. Недавно на этой территории было завершено строительство наружного освещения.

Александр Беглов личным распоряжением поручил ускорить строительство. Об этом его попросили петербуржцы. По словам градоначальника, благодаря современному освещению Пушкин станет более безопасным для местных жителей и туристов. Фонари появились вдоль пешеходных дорожек, на детских площадках и прогулочных зонах.