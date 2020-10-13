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8:13   13 Октября 2020
Экономика

Хищения с банковских счетов россиян увеличились в два раза

Хищения с банковских счетов россиян увеличились в два раза

Число краж с банковских счетов граждан России выросло вдвое. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Отмечается, что каждый пятый факт хищения связан с кражей денежных средств с банковского счета. В период с января по август 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных случаев.

В этот же период в два раза стало больше случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа. Специалисты зафиксировали 20,8 тыс. таких преступлений.

В Центробанке рассказали, что помимо прежних способов мошенничества стали популярны сценарии, связанные с коронавирусом. Преступники рассказывают россиянам об угрозе потерять их денежные накопления или обещают быструю выгоду по разным сценариям.

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Автор: Кристина Мокроусова
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