Депутат ГД назвал условия отказа от повторного ввода карантина в РФ

Повторного ввода ограничительных мер по противодействию COVID-19 в виде жесткого карантина можно будет избежать при условии соблюдения трех важных условий. Об этом URA.RU рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов.

Первым условием депутат назвал добросовестное соблюдение профилактических мер. К ним он отнес масочный режим, соблюдение социальной дистанции и мытье рук с использованием антисептических средств.

"Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать", — отметил Морозов.

В качестве второй меры он указал проведение вакцинации от коронавируса среди граждан, находящихся в группе риска. По его мнению эта мера позволит сократить уровень заболеваемости COVID-19 и положительным образом скажется на эпидемиологическую ситуацию в России.

Еще одним важным условием для предотвращения карантина в стране депутат выделил сохранение баланса между пациентами с коронавирусом и теми, кто заболел чем-то другим. Морозов подчеркнул, что за этим должны следить врачи, добавив что помимо COVID-19 есть и другие опасные болезни, которые не потеряли своей актуальности.