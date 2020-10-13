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7:39   13 Октября 2020
Общество

Мишустин одобрил создание федерального регистра льготников

Мишустин одобрил создание федерального регистра льготников

Постановление о федеральном регистре льготников подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  В регистр занесли всех граждан, которые имеют право получать льготные лекарства и медицинские изделия.

Как отмечено на сайте правительства, благодаря единому списку будут вовремя планироваться закупки и отслеживаться остатки медикаментов. Также будет осуществляться контроль, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме. Действие документа начнется с 2021 года.

В регистр будут заносить данные о региональных и о федеральных льготниках. В список сведений также включили диагнозы и категории болезней льготников. Кроме того, будет известно, количество льготников по всей России и насколько их обеспечивают лекарствами.

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Автор: Руслан Неглинный
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