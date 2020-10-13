Минздрав РФ обновил список лиц для бесплатной вакцинации от гриппа

Список лиц, которым нужно сделать прививку от гриппа, расширили и добавили в национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

В приложении №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" отмечено, что теперь вакцинацию будут проходить работники сферы предоставления услуг, вахтовики, правоохранители и сотрудники контрольных органов в пунктах пропуска через границу.

Также в этот список добавили сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих. Прививки от гриппа должны быть сделаны детям, пожилым людям, призывникам.