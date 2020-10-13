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7:18   13 Октября 2020
Общество

Минздрав РФ обновил список лиц для бесплатной вакцинации от гриппа

Минздрав РФ обновил список лиц для бесплатной вакцинации от гриппа

Список лиц, которым нужно сделать прививку от гриппа, расширили и добавили в национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

В приложении №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" отмечено, что теперь вакцинацию будут проходить работники сферы предоставления услуг, вахтовики, правоохранители и сотрудники контрольных органов в пунктах пропуска через границу.

Также в этот список добавили сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих. Прививки от гриппа должны быть сделаны детям, пожилым людям, призывникам.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцинация #больница #минздрав #грипп

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