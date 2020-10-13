Названы правила использования загранпаспорта на территории России

Гражданин РФ может применять загранпаспорт в некоторых случаях. С помощью этого документа сотрудник полиции, к примеру, может идентифицировать его личность. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Наталия Пшеничникова.

Для идентификации личности по требованию сотрудника МВД загранпаспорта достаточно. В документе, по словам юриста, содержатся все необходимые сведения: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения.

"Однако заграничный паспорт не способен заменить внутренний паспорт при открытии счета в банке, оформлении сделки о переходе имущественных прав и других операциях, в которых напрямую задействованы государственные органы", – подчеркнула Пшеничникова.

Есть и другие ограничения для загранпаспорта. Его нельзя использовать для получения государственных пособий и при устройстве на работу.