Познер призвал штрафовать за "идиотское" отношение россиян к COVID-19

Россиян, которые продолжают игнорировать нормы безопасности в связи с пандемией COVID-19. необходимо штрафовать на несколько десятков тыс. рублей за "идиотское" отношение к вирусу, заявил журналист Владимир Познер в интервью "Аргументам и Фактам".

Телеведущий ранее предложил взыскивать с нарушителей масочного и перчаточного режимов сначала по 25 тыс. рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа должен быть в два раза больше — примерно 50 тыс. рублей. Познер добавил, что перед тем, как выписывать штраф, необходимо провести разъяснительную беседу с такими людьми.

"Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл", — объяснил журналист.

Накануне российский вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил приблизительные сроки достижения пика по числу случаев заболевания COVID-19. По его словам, если сограждане не начнут строго придерживаться рекомендаций правительства, то пик наступит через две-три недели.