Трамп высоко оценил интеллектуальные способности Путина

Действующий американский лидер Дональд Трамп считает, что у президента России Владимир Путина "стопроцентно острый ум". Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в штате Флорида, передает ТАСС.

Президент США вновь во время выступления раскритиковал своего оппонента на грядущих выборах, кандидата от демократов Джо Байдена. По словам американского лидера, интеллектуальные способности его конкурента не позволяют тягаться с мировыми лидерами.

"У Байдена не 100% острый ум, не 80% и не 60%", — уточнил он.

Кроме того, Трамп прокомментировал последнее выступление демократа. По его словам, у Байдена был "определенно плохой день". Такие дни, как считает Трамп, будут встречаться кандидату от демократов все чаще.