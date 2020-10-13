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4:59   13 Октября 2020
Общество

Вирусолог Альтштейн предсказал пик по числу инфицированных COVID-19 в РФ

Вирусолог Альтштейн предсказал пик по числу инфицированных COVID-19 в РФ

Россия уже через несколько недель может достичь наивысшего уровня по количеству инфицированных коронавирусом людей. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает ТАСС.

Время, через которое страна сможет достигнуть пика, зависит от сознательности граждан, отметил вирусолог. Если население будет пренебрегать средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией и другими мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, то "это может тянуться и тянуться".

"То, как быстро пошло прибавляться число зараженных, может свидетельствовать о том, что скоро мы можем выйти на пиковые значения, через несколько недель", — заявил Альтштейн.

Российские врачи за сутки регистрируют более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Эти цифры существенно превышают майские показатели.

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Автор: Яна Либерман
#пик #коронавирус #Альтштейн

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