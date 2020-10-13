4:33 13 Октября 2020Общество
Названа причина остановки испытаний вакцины Johnson&Johnson от COVID-19
Компания Johnson&Johnson была вынуждена прервать испытания вакцины от COVID-19. Это произошло из-за болезни одного из добровольцев.
Третий этап испытаний компания Johnson&Johnson объявила 23 сентября. Его участниками должны были стать до 60 тысяч добровольцев из разных стран. Речь идет о Бразилии, Аргентине, Мексике, Колумбии, США, Чили, ЮАР и Перу.
Симптомы болезни добровольца пока не разглашаются. Ничего также не известно о состоянии его здоровья.
Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что Вашингтон может одобрить производство трех вакцин от коронавируса. Это должно произойти, по его словам, до конца 2020 года.