Потребительские привычки россиян быстро меняются в условиях пандемии

Процесс перестройки потребительских привычек уже запущен среди россиян. Последние легко адаптируются к условиям пандемии, из-за чего меняется и общественное отношение, следует из результатов исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводили консалтинговая корпорация The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательский холдинг "Ромир" "Российские потребители – новая реальность". Специалисты выяснили, что угроза повторной вспышки коронавирусной инфекции сделала соотечественников значительно внимательнее к своему здоровью. Люди перестали массового посещать общественные места, сводят к минимуму контакты и увеличивают время на бытовые мероприятия.

"Сегодня уже 66% респондентов отвечают, что планируют сохранить текущий уровень онлайн-потребления", — уточнили эксперты.

Данный факт показывает существенно возросшую известность различных видов цифровых каналов взаимодействия. По мнению авторов исследования, повторный всплеск COVID-19 укрепит позиции формирующихся привычек потребления.