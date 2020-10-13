Против Порошенко завели уголовное дело из-за регистрации офшорной компании

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по факту регистрации офшорной компании в 2014 году. Информацию об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Дело завел офис генерального прокурора Украины. Согласно данным из реестра досудебных разбирательств, экс-глава государства шесть лет назад организовал регистрацию корпорации Prime Asset Partners Limited в юрисдикции Британских Виргинских Островов. По словам Портнова, политик проигнорировал положения украинского законодательства, скрыв данный факт и не отразив его в декларации о доходах и финансовых обязательствах.

"(Прим. ред. — Фирма была создана) для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности для уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем", — отметил юрист.

Автор поста в социальной сети высказал сомнение относительно справедливого наказания в отношении Порошенко при нынешнем начальстве прокуратуры. Он напомнил, что против политика на Украине возбуждено уже свыше 20 уголовных дел.