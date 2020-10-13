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2:12   13 Октября 2020
Общество

Повторно заболевшая COVID-19 женщина умерла в Нидерландах

Повторно заболевшая COVID-19 женщина умерла в Нидерландах

Врачи в Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть после повторного заболевания COVID-19. Скончалась 89-летняя женщина, у которой ранее диагностировали рак, сообщило информационное агентство BNO News.

В июле сего года женщина была доставлена в больницу, где сдала тест на наличие коронавируса, результат которого оказался положительным. Через пять дней симптомы COVID-19 у пациентки исчезли и ее выписали.

Еще через два месяца женщину вновь госпитализировали с кашлем и высокой температурой. Результат тестирования снова показал наличие у нее коронавируса. На восьмой день состояние пациентки ухудшилось. Через две недели после этого она умерла.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нидерланды #коронавирус #повторное заражение

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