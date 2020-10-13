Инфекционист Фаучи прокомментировал слова Трампа об иммунитете к COVID-19

Существует вероятность, что у главы Белого дома Дональда Трампа выработался иммунитет к коронавирусной инфекции, но неизвестно, на какой срок. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

У американского лидера есть реакция иммунитета, которая с высокой вероятностью защитит его от повторного инфицирования, подчеркнул Фаучи. По словам инфекциониста, к этому нужно относиться с осторожностью, поскольку известны случаи повторного заражения через несколько недель после выздоровления, передает ТАСС.

"Это случаи, которые детально задокументированы", — сказал врач.

Трамп сообщил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат 2 октября. После этого глава Белого дома был госпитализирован. Спустя три дня он покинул больницу и вернулся к работе. Ранее он заявил, что у него выработался иммунитет к COVID-19.