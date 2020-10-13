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1:30   13 Октября 2020
Общество

Великобритания вводит трехступенчатую систему ограничений из-за COVID-19

Великобритания вводит трехступенчатую систему ограничений из-за COVID-19

Власти Великобритании решили ужесточить меры в борьбе с распространением коронавируса. Британский премьер Борис Джонсон заявил о введении новой трехступенчатой системы ограничений. Она будет действовать на территории страны.

Новые ограничения с 14 октября вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Здесь закроют спортзалы, бассейны, бары и казино.

"Новые меры могут быть связаны с введением дополнительных ограничений, которые коснутся предприятий общественного питания, индустрии развлечений и отдыха, а также парикмахерских и косметологических салонов, однако предприятия розничной торговли, школы и университеты останутся открыты", — подчеркнул Джонсон.

Правительство, по словам премьера, окажет финансовую помощь бизнесу. На поддержку могут рассчитывать и люди, временно оставшиеся без работы.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #джонсон #коронавирус

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