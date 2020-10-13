Focus: возобновление Россией работ по строительству СП-2 станет успехом

Россия твердо намерена достроить оставшиеся несколько километров своего газопровода «Северный поток – 2», который по дну Балтийского моря напрямую вяжет ее с Германией. И неожиданный маневр с тремя судами, возможно, поможет ей добиться в этом успеха.

Об этом пишет немецкое издание Focus, напоминая, что против реализации российского проекта активно выступают Соединенные Штаты Америки и ряд других стран.

В центре политического внимания всего мира неожиданно оказался небольшой немецкий город Засниц, в котором находится морской порт Мукран. Именно в этом порту на протяжении последних месяцев стояло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которому предстоит проложить последние 150 километров газопровода по дну Балтийского моря.

«Изначально это должно было сделать швейцарское судно Solitaire, но оно покинуло Балтику, когда США пригрозили его владельцу санкциями, которые привели бы к банкротству компании. Поэтому в декабре 2019 года строительные работы были приостановлены», — напоминает немецкое издание.

При этом, по словам автора, к тому моменту оставалось достроить всего около 6% газопровода «Северный поток – 2». Тогда Россия заявила, что в состоянии завершить проект собственными силами. Для этого из тихоокеанского порта Находка было вызвано российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которому прошлось проделать путь в тысячи километров, а затем пройти модернизацию в немецком порту Мукран.

Но недавно, как заметили немецкие журналисты, в порту города Засниц опустело место, которое несколько последних месяцев занимал «Академик Черский». То есть судно, по их мнению, завершило модернизацию и направилось к Калининграду. В настоящее время российский трубоукладчик находится примерно в 30 километрах от Куршской косы.

Компания Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, не раскрывает информации о цели данного маневра. Однако российские СМИ сообщают, что трубоукладчик собирается в безопасных российских водах провести тренировочные работы по укладке труб.

«Можно ли считать это отвлекающим маневром русских? Или «Академик Черский» действительно скоро приступит к укладке труб?», — задается вопросом немецкое издание.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в порт Муркан, откуда недавно отбыл «Академик Черский», прибыли три российских грузовых судна – «Умка», «Финвал» и «Эрри». А также из Ростока вышел еще один российский трубоукладчик – судно «Фортуна», предназначенное для проведения работ на мелководье.

В порту города Засниц с момента приостановки строительства, то есть с конца 2019 года, хранятся 17 000 труб, которые возможно к месту строительства будут доставлять три прибывших туда судна снабжения.

«Если работы по укладке труб возобновятся, это станет неожиданным успехом для президента России Владимира Путина», — уверен автор материала.

Напомним, президент США Дональд Трамп убеждает Германию отказаться от достройки «Северного потока – 2», запугивая немецкие власти энергетической зависимостью от России. Однако, по мнению многих экспертов и политиков, Вашингтон, пытается вытолкнуть Россию с европейского газового рынка лишь для того, чтобы поставлять европейским потребителям дорогой американский сланцевый газ.

Кроме США, против «Северного потока – 2» выступает Украина, которая боится, что ее газотранспортная система станет не нужна России и страна-посредник потеряет миллиарды долларов, которые она на протяжении десятилетий получала за транзит газа в Европу. Также активным противником российского газопровода является Польша, которая на прошлой неделе выписала «Газпрому» и пяти его иностранным компаниям-партнерам, участвующим в строительстве «Северного потока – 2», многомиллиардный штраф.