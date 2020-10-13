Трамп порекомендовал СМИ сконцентрировать внимание на кашле Байдена

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден пренебрегает мерами по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в Twitter заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что сейчас СМИ следует сконцентрировать свое внимание на Байдене, поскольку он "кашляет, отхаркивается", а также постоянно трогает свою медицинскую маску. Глава Белого дома уверен, что эта информация намеренно замалчивается.

"Печально, что эти так называемые ведущие СМИ знают об этом и им наплевать", — написал Трамп.

Кроме того, президент США убежден, что сейчас "журналистика" достигла низшего уровня в истории.

Недавно действующий американский лидер также обвинил кандидата на пост главы США от демократов в том, что у него нет никакого плана по борьбе с коронавирусной инфекцией.