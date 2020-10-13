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1:07   13 Октября 2020
Политика

Трамп порекомендовал СМИ сконцентрировать внимание на кашле Байдена

Трамп порекомендовал СМИ сконцентрировать внимание на кашле Байдена

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден пренебрегает мерами по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в Twitter заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что сейчас СМИ следует сконцентрировать свое внимание на Байдене, поскольку он "кашляет, отхаркивается", а также постоянно трогает свою медицинскую маску. Глава Белого дома уверен, что эта информация намеренно замалчивается.

"Печально, что эти так называемые ведущие СМИ знают об этом и им наплевать", — написал Трамп.

Кроме того, президент США убежден, что сейчас "журналистика" достигла низшего уровня в истории.

Недавно действующий американский лидер также обвинил кандидата на пост главы США от демократов в том, что у него нет никакого плана по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Василий Пименов
#сша #байден #трамп

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