Оперштаб Москвы сообщил о 58 умерших пациентах с коронавирусом

Всего за минувшие сутки в Москве скончались 58 пациентов, у которых врачи диагностировали COVID-19. Обновленную статистику предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ.

Согласно обновленным данным оперштаба Москвы, всего с начала пандемии в столице России скончались 5687 человек с выявленным COVID-19. При этом у заразившихся коронавирусом пациентов также были и другие сопутствующие заболевания.

Недавно заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в феврале-марте 2021 года суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом снизятся до показателей лета 2020 года