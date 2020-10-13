Дипломаты ЕС выступили против соглашения между Турцией и ПНС Ливии

Дипломаты ряда европейских государств отвергли морское соглашение между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, заключенное в 2019 году. Они заявили об этом на прошедшей встрече в Триполи, сообщило издание Al-Awsat.

Против сделки высказались представители Италии, Бельгии, Польши, Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Испании, Австрии и Швеции. Они заявили, что соглашение противоречит морскому праву.

В переговорах с дипломатами участвовали глава ПНС Файез Саррадж и председатель Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналл. Европейские послы по итогам встречи отметили, что Евросоюз готов ввести ограничительные меры против сторон, которые занимаются эскалацией кризиса в Ливии.

Дипломаты, по данным Федерального агентства новостей, напомнили о решениях, принятых на берлинской конференции. Они считают их единственным способом разрешить ливийский кризис.