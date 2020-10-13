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0:01   13 Октября 2020
Общество

Роспотребнадзор не выявил повторных случаев заболевания COVID-19 в России

Роспотребнадзор не выявил повторных случаев заболевания COVID-19 в России

Всего шесть случаев повторного заражения коронавирусом было выявлено в мире. В России таких пациентов зафиксировано не было, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире "Россия-24".

Горелов считает, что теории об отсутствии иммунитета к COVID-19 у уже переболевших людей не имеют оснований. По словам специалиста, количество случаев повторного заболевания инфекцией во всем мире составляет всего одну тысячную долю.

Горелов ранее спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Согласно его подсчетам, устойчивое снижение начнется не раньше февраля-марта следующего года.

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Автор: Ирина Большунова
#коронавирус #COVID-19 #заболеваемость

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