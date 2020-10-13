Пушков рассказал, какой сценарий может «взорвать» ситуацию в Карабахе

Нет никакой тайной повестки дня или «системы договоренностей» по Нагорному Карабаху. Однако есть сценарий, способный взорвать и так опасную ситуацию.

Об этом пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публикацию Telegram-канала «Brief-незыгарь» о переговорах по Нагорному Карабаху.

«Карабах лишь повод выяснить отношения. Ни одна серьезная сила не пришла в движение. Значит, разговор идет не о войне или мире в Карабахе, а о гораздо большей системе договорённостей», — высказал мнение автор канала.

Однако сенатор Алексей Пушков не согласился с этим мнением. По словам сенатора, Азербайджан при поддержке Турции решился на конкретную военную акцию, которая во многом застала Ереван врасплох. Но никакой тайной повестки дня или «загадочной системы договоренностей» не было.

«Есть стратегия [президента Турции Реджепа Тайипа – прим. ред.] Эрдогана по наращиванию турецкого влияния и присутствия от Ливии до Азербайджана — вопреки раздражению Парижа и недовольству Вашингтона, сильно занятого другими делами», — уверен Пушков.

На эту стратегию указывает совершенно очевидная, по словам сенатора, логика действий турецкого президента, начиная от превращения собора Святой Софии в мечеть и заканчивая претензиями Анкары на добычу газа к югу от Кипра. Об этом же говорит и решимость Турции играть ключевую роль в северных районах Сирии.

Имя этой стратегии - экономическая, геополитическая и идейно-религиозная экспансия, подчеркнул Пушков.

Кроме того, добавил сенатор, есть застарелый, нераспутываемый, как Гордиев узел, конфликт вокруг Карабаха.

«Эрдоган предложил Баку разрубить [этот узел] на манер Александра Македонского. А если не выйдет, то через военную акцию по крайней мере сдвинуть ситуацию в выгодную для себя сторону», — считает Пушков.

Также есть еще Россия, выступающая против войны, против кровопролития и против джихадистов у своих южных границ, продолжает Пушков.

И наконец, по его словам, есть еще как минимум один сценарий, который может взорвать даже нынешнюю и без того взрывоопасную ситуацию, убежден сенатор. Этот сценарий заключается в том, что Нагорный Карабах может обратиться к Армении с просьбой признать свою независимость.

О таком варианте ранее заявил президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. По его словам, если в ближайшие дни Карабах не почувствует с азербайджанской стороны готовности заниматься мирным разрешением конфликта, он сам обратится к властям Армении с просьбой признать независимость Республики Арцах.