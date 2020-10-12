Военкор Юрий Котенок рассказал о ранении в Карабахе при атаке Азербайджана

Военный корреспондент Юрий Котенок пострадал при обстреле церкви в нагорнокарабахском городе Шуша. Подробно об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Обстрелы по церкви велись военными из Азербайджана. Котенок пояснил, что под прицел азербайджанской армии попадают любые места скопления людей.

Военные специально дождались прихода журналистов в церковь, после чего начали наносить удары. Обстрел производился с беспилотника, уточнил военкор.

"Снаряд упал прямо в то же отверстие, что было пробито при прошлых ударах по церкви. Однако здание выстояло и не обрушилось", — рассказал Котенок.

Удар по церкви Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши был нанесен 7 октября. В результате происшествия ранения получили три журналиста, включая Котенка.