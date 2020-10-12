Ученый Шестопалов назвал главный "страх" коронавируса

Новый коронавирус плохо переносит высокие температуры. Соответствующее заявление сделал доктор биологических наук Александр Шестопалов в беседе с "Комсомольской правдой".

Результаты научных исследований показали, что коронавирус за 16 часов теряет свои свойства при температуре 33 градуса выше нуля. Если температура на поверхностях составляет 56 градусов выше нуля, то достаточно всего десяти минут, передает "КП".

"То есть, чем жарче — тем быстрее можно избавиться от заразы", — отметил ученый.

Шестопалов напомнил, что температура в офисах и домах значительно ниже вышеуказанной. Он считает, что обработка антисептиком может гарантировать защиту от некоторых бактерий, но не от коронавируса.