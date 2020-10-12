Майк Пенс сообщил о готовности США одобрить несколько вакцин от COVID-19

США могут одобрить несколько вакцин от COVID-19 к концу нынешнего года. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

Некоторые препараты, по словам Пенса, уже поступили в производство. Они ждут одобрения со стороны соответствующего контрольного органа.

"Как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США вынесет решение о том, что они безопасны и эффективны, мы сможем распространить миллионы доз среди населения страны", — подчеркнул вице-президент.

США в настоящее время занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. В этой стране также отмечается наибольший рост летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.