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22:44   12 Октября 2020
Общество

Путин учредил комиссию по созданию системы защиты от новых инфекций в РФ

Путин учредил комиссию по созданию системы защиты от новых инфекций в РФ

Межведомственная комиссия Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций появится в России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, текст документа размещен на интернет-портале правовой информации.

Комиссию возглавит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В нее также войдут представители федеральных органов государственной власти, ведомства и организации. Деятельность Комиссии будет осуществляться с учетом мнения ученых и специалистов, работающих с инфекционными заболеваниями.

Комиссия будет анализировать уровень защиты населения страны от вирусов и разрабатывать меры по предотвращению их распространения. Специалисты также займутся изучением способов появления новых инфекционных заболеваний.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #комиссия #новые инфекции

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