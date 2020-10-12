Минэнерго сообщило о коронавирусе у замглавы ведомства Анастасии Бондаренко

Результат теста на наличие коронавируса у заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко оказался положительным. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на Минэнерго.

Новость о болезни Бондаренко появилась на странице упомянутого министерства в социальной сети Instagram. В ТАСС уточнили, что речь идет о коронавирусной инфекции.

"Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко", – сказано в сообщении Минэнерго.

В легкой форме COVID-19 ранее переболел министр энергетики Александр Новак. После болезни у него выработались антитела к коронавирусу.