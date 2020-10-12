Соловьев объяснил «символизмом» желание увидеть силовиков РБ на коленях

Желание белорусской оппозиции поставить на колени сотрудников правоохранительных органов, по примеру украинских событий 2014 года, выдает их стремление к насилию, а вовсе не к демократии, как они говорят на словах.

Такое мнение в беседе с издание вести высказал российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев.

Желание представителей оппозиции публично унизить силовиков, одержать над представителями власти любую победу, является символичным жестом, восходящим к «очень давним традициям», напомнил телеведущий.

«Глубокий символизм» такого шага заключается в том, что оппозиционеры «ставят инструмент государственной власти в подчиненное положение по отношению к себе», а значит, теперь они «находятся выше закона, и никто не посмеет им противостоять», — объяснил Соловьев.

При этом подобные жесты наглядно демонстрируют, насколько представители оппозиции презирают человеческое достоинство, добавил журналист. Для таких людей самое главное – расчеловечить врага и растоптать его. Поэтому к подобным гражданам-оппозиционерам необходимо относиться соответствующим образом, считает Соловьев.

«Они не выступают ни за какую демократию, ни за какое равенство, ни за какие высокие ценности. Они выступают за право насилия против тех, кто им не угоден. Причем без суда и всякого следствия», — подчеркнул телеведущий.

Ранее белорусская оппозиция через свой Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщила, что необходимо перенять опыт украинских сторонников Евромайдана, и ставить на колени силовиков, участвовавших в разгоне акций протеста.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения действий белорусской милиции, поддерживающей порядок на улицах белорусских городов, где с 9 августа не утихает протестная деятельность.

«Будет очень интересно вспоминать их довольные лица, когда они будут стоять на коленях, вымаливая пощаду у белорусского народа, как это было на Украине после победы народа», — пишут представители белорусской оппозиции.

Там же раздаются предложения отобрать у милиционеров квартиры и дома, взятые в кредит. Кроме того, предлагается забрать у силовиков деньги, «полученные от оккупационного режима», и потратить их на реставрацию страны.

«Мы никогда не простим их, такое невозможно простить… Каждый из них будет осужден в соответствии с законом», — обещают оппозиционеры в своем Telegram-канале.

Напомним, массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами, вспыхнули в Белоруссии сразу же после того, как Центризбирком страны объявил предварительные результаты президентских выборов. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской отказались признать данные ЦИК, согласно которым их кандидат набрала лишь 10% голосов, в то время как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил, набрав порядка 80%.

Сама Тихановская поспешила покинуть страну и переехала в Литву, откуда обращалась к протестующим с видеороликами, поддерживая их деятельность. Также из Литвы Тихановская сообщила о создании Координационного совета по трансферу власти, который она сама и возглавила.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на одном из митингов, заявил, что за протестным движениям стоят прозападные силы, а руководство оппозиционерами, которые устраивают беспорядки и вступаю в столкновения с ОМОНом, ведется из штабов, расположенных в Вильнюсе и Варшаве.