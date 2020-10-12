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21:44   12 Октября 2020
Происшествия

Прокуратура проверит обстоятельства появления зеленой жижи в Москве-реке

Прокуратура проверит обстоятельства появления зеленой жижи в Москве-реке

Прокуратура столицы РФ начала проверку соблюдения требований федерального законодательства из-за появления в Москве-реке ярко-зеленой воды. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Представитель ведомства уточнила, что зеленая жижа была обнаружена на Пречистенской набережной недалеко от Крымского моста. В ходе проверки, прокуратура собирается установить все обстоятельства появления цветеной воды, а также дать оценку действиям ответственных за инцидент лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — отметила Нефедова.

Недавно стало известно, что сотрудники МЧС взяли пробу ярко-зеленой воды, которая потоком поступает в Москву-реку напротив парка Музеон.

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Автор: Яна Либерман
#прокуратура #москва-река #Жижа

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