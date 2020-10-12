Голосовать в Сети за проекты по благоустройству смогут все россияне

Онлайн-голосование за проекты по благоустройству станет доступно для всех населенных пунктов в РФ, где есть интернет. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Соответствующее постановление правительства уже подписано. Каждый гражданин РФ, по словам Мишустина, теперь сможет активно участвовать в проектах по благоустройству. Премьер напомнил, что раньше такая возможность была в основном у жителей крупных городов.

"Особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в этой сфере свое мнение мог высказать каждый житель и был услышан всеми", — подчеркнул Мишустин.

Органы местного самоуправления, как отметил глава кабмина, должны будут размещать в Сети соответствующую информацию. Россияне смогут высказать свои предложения и проголосовать за отбор территорий.