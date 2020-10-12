Появилось видео обыска в квартире стрелка из Нижегородской области

Сотрудники Следственного комитета России показали видео обыска в квартире злоумышленника, устроившего стрельбу в нижегородском городском округе Бор, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, молодой человек приехал в населенный пункт Большеорловское из Нижнего Новгорода, чтобы погостить у родственников. Однако его отдых закончился трагедией, когда в конфликте с бабушкой он воспользовался охотничьим ружьем.

Женщина вскоре скончалась от полученных травм. Также его жертвами стали сосед семьи и двое людей на автобусной остановке. Также травмы получили еще несколько человек. Приехавшие правоохранители устанавливают все детали трагедии и ищут злоумышленника.