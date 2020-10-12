Обозреватель The New York Times Патрик Лоуренс считает, что российско-европейский проект «Северный поток — 2» поможет Европе отвоевать свою независимость от американской гегемонии, продолжающейся с 1945 года.

Вашингтон, вооружившись «нелепым фарсом с предполагаемым отравлением Алексея Навального» попытался разорвать отношения Берлина и Москвы, подтолкнув канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от строительства газопровода и закупки российского газа, пишет Лоуренс. Но «прозрачная уловка» США потерпела неудачу.

Вторым борцом Европы против американской гегемонии стал президент Франции Эммануэль Макрон, раскритиковавший риторику Штатов о «сплочении против России». Французский глава заявил, что Евросоюз должен сам решать, какие отношения строить и с Россией, и с Китаем.

Последними европейскими главами, ведущими независимую от США политику, были те, кто вступил в должность перед Второй мировой войной, пишет обозреватель.

«Послевоенные лидеры, начиная с Конрада Аденауэра и далее через длинный ряд европейских президентов и премьер-министров, не знали иного условия, кроме зависимости от Вашингтона. Британия выбрала статус болонки после Суэцкого кризиса в 1956 году», — отмечает Лоуренс.

Зависимость Великобритании от Штатов заметна и сейчас, считает колумнист. Исключительно пассионарную роль играет остальная часть континента: Европа «просыпается» от американского сна.