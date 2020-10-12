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20:43   12 Октября 2020
Политика

Спикер Совфеда РФ призвала обсудить миссию женщин в новой реальности

Спикер Совфеда РФ призвала обсудить миссию женщин в новой реальности

Международной политической сфере, как и мировой экономике, требуется полное переосмысление. В этих процессах сегодня увеличивается значимость женщин. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Об этом сенатор говорила с членами организационного комитета Третьего Евразийского женского форума, запланированного на осень 2021 года в Петербурге. Матвиенко отметила, что для перезагрузки экономики и политики нужен свежий взгляд на имеющиеся трудности и новые вызовы. Это возможно при усилении роли женщин, приводит слова парламентария издание.

Матвиенко выдвинула предложение для ключевой темы мероприятия. По мнению сенатора, следует обсудить вопрос глобальной миссии женщин в условиях новой реальности.

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Автор: Илья Романович
#экономика #матвиенко #политика #женский форум #роль женщины

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