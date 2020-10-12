Празднование Хеллоуина могут запретить в школах РФ

Власти РФ могут ввести запрет на празднование Хеллоуина в школах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет NEWS.ru.

Многие родители сообщают о планах учебных образовательных учреждений устроить праздник. Детей заставляют готовить зловещие костюмы и украшать классы кладбищенской атрибутикой. При этом Хеллоуин не является народным или национальным праздником РФ. Он имеет антихристианские корни. В основе мероприятия лежит поклонение темным силам, отметил парламентарий.

Милонов попросил принять меры по недопущению празднования Хеллоуина в школах РФ или принять жесткие меры в отношении должностных лиц, пропагандирующих сатанизм в умах школьников. Праздник отмечается в канун Дня Всех Святых 31 октября.