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20:42   12 Октября 2020
Общество

Празднование Хеллоуина могут запретить в школах РФ

Празднование Хеллоуина могут запретить в школах РФ

Власти РФ могут ввести запрет на празднование Хеллоуина в школах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет NEWS.ru.

Многие родители сообщают о планах учебных образовательных учреждений устроить праздник. Детей заставляют готовить зловещие костюмы и украшать классы кладбищенской атрибутикой. При этом Хеллоуин не является народным или национальным праздником РФ. Он имеет антихристианские корни. В основе мероприятия лежит поклонение темным силам, отметил парламентарий.

Милонов попросил принять меры по недопущению празднования Хеллоуина в школах РФ или принять жесткие меры в отношении должностных лиц, пропагандирующих сатанизм в умах школьников. Праздник отмечается в канун Дня Всех Святых 31 октября.

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Автор: Ирина Большунова
#празднование #школы #Хеллоуина

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